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fcinter1908 ultimora Guarin: “Bastoni uno dei leader dell’Inter. Preferirei rimanesse. Se dovesse andare via…”
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Guarin: “Bastoni uno dei leader dell’Inter. Preferirei rimanesse. Se dovesse andare via…”
Intervistato da Onefootball, Fredy Guarin ha parlato del futuro del difensore
Col passare delle settimane il futuro di Alessandro Bastoni sembra sempre più a tinte nerazzurre. L'interesse del Barcellona sembra essersi affievolito e il giocatore, che si trova molto bene a Milano, sarebbe molto felice di rimanere all'Inter. Intervistato da Onefootball, Fredy Guarin ha parlato del futuro del difensore.
"Bene, io preferisco che rimanga all'Inter. È un giocatore dell'Inter, è un giocatore che conosco da molti anni. È giovane ed è integrato benissimo, inoltre è uno dei leader dell'Inter. Se arriva l'opportunità di andare in un altro club, sono sicuro che potrà fare molto bene in qualsiasi club decida di unirsi".
(Onefootball)
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