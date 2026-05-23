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fcinter1908 ultimora Guarin: “Bastoni uno dei leader dell’Inter. Preferirei rimanesse. Se dovesse andare via…”

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Guarin: “Bastoni uno dei leader dell’Inter. Preferirei rimanesse. Se dovesse andare via…”

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Intervistato da Onefootball, Fredy Guarin ha parlato del futuro del difensore
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Col passare delle settimane il futuro di Alessandro Bastoni sembra sempre più a tinte nerazzurre. L'interesse del Barcellona sembra essersi affievolito e il giocatore, che si trova molto bene a Milano, sarebbe molto felice di rimanere all'Inter. Intervistato da Onefootball, Fredy Guarin ha parlato del futuro del difensore.

Guarin: “Bastoni uno dei leader dell’Inter. Preferirei rimanesse. Se dovesse andare via…”- immagine 3
Getty Images

"Bene, io preferisco che rimanga all'Inter. È un giocatore dell'Inter, è un giocatore che conosco da molti anni. È giovane ed è integrato benissimo, inoltre è uno dei leader dell'Inter. Se arriva l'opportunità di andare in un altro club, sono sicuro che potrà fare molto bene in qualsiasi club decida di unirsi".

(Onefootball)

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