Ultimo pronostico dell'anno per l'ultima giornata della Serie A. Su Radio Dee Jay, Zazzaroni e Caressa hanno detto la loro sui risultati della giornata che andrà in scena tra sabato e domenica e che vede ancora in palio solo i posti per l'Europa dato che l'Inter è ormai Campione d'Italia dal 3 maggio.
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Zazzaroni-Caressa, il pronostico: “Sconfitta Inter nell’ultima giornata”. E le partite per il quarto posto…
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Trasferta a Bologna e partita questa sera allo stadio Dall'Ara per Chivu e la sua squadra che ha già ritirato la Coppa Scudetto la scorsa domenica, dopo il pari contro il Verona a San Siro. I due giornalisti hanno pronosticato un 1, vincerà il Bologna per entrambi.
Napoli-Udinese? "1 con rischio", ha detto Zazzaroni, 1 per Caressa. Su Cremonese-Como: "Devo mettere due per forza", il pronostico del direttore del Corriere dello Sport. Il telecronista invece ha pronosticato una vittoria della formazione di Giampaolo: "Dico 1. La Cremonese per me vince e farà una grande partita".
Vittoria per il Milan secondo Zazzaroni nell'ultima a San Siro contro il Cagliari con la Champions League da confermare. "1-x", dice invece Caressa. In Torino-Juve per Zazzaroni vittoria bianconera o pareggio, un pari invece per Caressa. Concordi anche sul 2 della Roma nella trasferta di Verona.
(Fonte: Radio Dee Jay)
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