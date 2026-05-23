I due giornalisti hanno detto la loro sui risultati dell'ultima partita di questa stagione con in ballo ancora solo la qualificazione alle Coppe Europee

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 14:46)

Ultimo pronostico dell'anno per l'ultima giornata della Serie A. Su Radio Dee Jay, Zazzaroni e Caressa hanno detto la loro sui risultati della giornata che andrà in scena tra sabato e domenica e che vede ancora in palio solo i posti per l'Europa dato che l'Inter è ormai Campione d'Italia dal 3 maggio.

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Trasferta a Bologna e partita questa sera allo stadio Dall'Ara per Chivu e la sua squadra che ha già ritirato la Coppa Scudetto la scorsa domenica, dopo il pari contro il Verona a San Siro. I due giornalisti hanno pronosticato un 1, vincerà il Bologna per entrambi.

Napoli-Udinese? "1 con rischio", ha detto Zazzaroni, 1 per Caressa. Su Cremonese-Como: "Devo mettere due per forza", il pronostico del direttore del Corriere dello Sport. Il telecronista invece ha pronosticato una vittoria della formazione di Giampaolo: "Dico 1. La Cremonese per me vince e farà una grande partita".

Vittoria per il Milan secondo Zazzaroni nell'ultima a San Siro contro il Cagliari con la Champions League da confermare. "1-x", dice invece Caressa. In Torino-Juve per Zazzaroni vittoria bianconera o pareggio, un pari invece per Caressa. Concordi anche sul 2 della Roma nella trasferta di Verona.

(Fonte: Radio Dee Jay)