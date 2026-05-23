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fcinter1908 ultimora Compagnoni sicuro: “Dove va Conte? Persone molto vicine a lui mi hanno detto che…”
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Compagnoni sicuro: “Dove va Conte? Persone molto vicine a lui mi hanno detto che…”
Maurizio Compagnoni, giornalista, ha parlato così del futuro di Antonio Conte, che lascerà il Napoli a fine stagione
Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni, giornalista, ha parlato così del futuro di Antonio Conte, che lascerà il Napoli a fine stagione: "Dalle notizie che mi arrivano da persone molto vicine a Conte, l'anno sabbatico più che una tentazione sembra quasi una necessità.
Poi è chiaro che se lo dovesse chiamare la Juve, queste certezze andrebbero ad incrinarsi. Ma la Juve perderà 80 milioni senza la Champions: non so che contratto ha Spalletti, ma poi dovresti pagarlo per tutta la durata. E Conte non arriva per due spicci, minimo devi dargli 7-8 milioni netti: a me sembra una follia".
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