Maurizio Compagnoni, giornalista, ha parlato così del futuro di Antonio Conte, che lascerà il Napoli a fine stagione

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni , giornalista, ha parlato così del futuro di Antonio Conte , che lascerà il Napoli a fine stagione: "Dalle notizie che mi arrivano da persone molto vicine a Conte, l'anno sabbatico più che una tentazione sembra quasi una necessità.

Poi è chiaro che se lo dovesse chiamare la Juve, queste certezze andrebbero ad incrinarsi. Ma la Juve perderà 80 milioni senza la Champions: non so che contratto ha Spalletti, ma poi dovresti pagarlo per tutta la durata. E Conte non arriva per due spicci, minimo devi dargli 7-8 milioni netti: a me sembra una follia".