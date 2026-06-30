"Nella sua avventura nerazzurra l'ex centrocampista colombiano ha collezionato 141 presenze e 22 gol, e i tifosi hanno ammirato la sua capacità di accendersi e spaccare le partite con progressioni palla al piede, inserimenti e conclusioni dalla distanza: Guarin è stato protagonista di diversi gol memorabili, su tutti quello nel derby del settembre 2015, quando ha regalato tre punti all'Inter con un sinistro da fuori area all'angolino basso. Nel giorno in cui compie 40 anni, Fredy Guarín riceve gli auguri dell'Inter e dei tifosi nerazzurri!". Sono gli auguri del club nerazzurro per l'ex centrocampista colombiano che oggi spegne 40 candeline.