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Ausilio polemico con Oaktree? Musmarra: “Ho provato a chiedere e mi è stato detto che…”

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Cosa voleva dire veramente il dirigente nerazzurro con quelle parole? Ha provato a spiegarlo Alfio Musmarra sul suo canale YouTube
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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"La nostra proprietà è un po' particolare e avere un tramite tra noi area sport e loro ci aiuta a trasmettere le nostre idee: a volte si riesce bene, altre meno bene". Così ieri il ds dell'Inter Piero Ausilio dal palco dell'evento di calciomercato a Rimini.

Ausilio polemico con Oaktree? Musmarra: “Ho provato a chiedere e mi è stato detto che…”- immagine 2

Ma cosa voleva dire veramente il dirigente nerazzurro con quelle parole? Ha provato a spiegarlo Alfio Musmarra sul suo canale YouTube: "Anch'io nelle sue parole ho visto una velata polemica nei confronti della proprietà.

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Poi ho provato a cercare di capire qualcosa in più e mi è stato detto che non c'è assolutamente niente, che siamo noi i cattivoni che siamo maliziosi. Io per come l'ho letta mi ha trasmesso quello, vi dico quello che penso io in modo trasparente".

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