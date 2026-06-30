"La nostra proprietà è un po' particolare e avere un tramite tra noi area sport e loro ci aiuta a trasmettere le nostre idee: a volte si riesce bene, altre meno bene". Così ieri il ds dell'Inter Piero Ausilio dal palco dell'evento di calciomercato a Rimini .

Ma cosa voleva dire veramente il dirigente nerazzurro con quelle parole? Ha provato a spiegarlo Alfio Musmarra sul suo canale YouTube: "Anch'io nelle sue parole ho visto una velata polemica nei confronti della proprietà.

Poi ho provato a cercare di capire qualcosa in più e mi è stato detto che non c'è assolutamente niente, che siamo noi i cattivoni che siamo maliziosi. Io per come l'ho letta mi ha trasmesso quello, vi dico quello che penso io in modo trasparente".