Guarneri: “Inter adatta a giocare in Europa, può cambiare il destino. Rimpiango Eriksen”

L'ex difensore dell'Inter Guarneri, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del quarto di finale di questa sera contro il Benfica: Ah, quella palla di Jair ferma sulla pozzanghera, giusta giusta per calciare... Fu un gol strano, come tutta la partita giocata in condizioni assurde. Giuro di non aver dato troppi calci a Eusebio: a me è sempre dispiaciuto far male all'avversario. La nostra vittoria di allora può insegnare a questa Inter che le partite si devono giocare fino alla fine.