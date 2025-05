Guida AVAR di Inter-Lazio. Disse di non voler più arbitrare il Napoli perché non “sereno”

Lo stesso Guida che qualche settimana fa ammise pubblicamente di non essere sereno nel dirigere una partita del Napoli: "Il nostro designatore arbitrale Gianluca Rocchi può scegliere il miglior arbitro per la miglior partita. Io e Fabio Maresca possiamo arbitrare tranquillamente a Napoli ed è molto probabile che avvenga. Sia io che Fabio (Maresca, ndr) abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano anche se abbiamo avuto la proposta"