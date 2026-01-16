Per Ruud Gullit c'è un aspetto del calcio di oggi che proprio non riesce a digerire. L'ex attaccante del Milan ha affrontato l'argomento nel corso del programma Rondo, in onda su Ziggo Sport.
Gullit e il calcio di oggi: “Non è più permesso insultarsi tra compagni, inaccettabile. Ogni…”
L'ex attaccante olandese sottolinea un aspetto del calcio di oggi che proprio non riesce a digerire
"Oggi sono tutti amici. Non è più permesso insultarsi a vicenda; è inaccettabile. Per ogni pallone sbagliato che passa a un metro da un giocatore, si riceve un semplice pollice alzato...", ha detto Gullit sottolineando come il calcio moderno abbia ormai cambiato volto, non solo dal punto di vista tattico o atletico.
