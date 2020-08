Taarabt elogia l’Inter: “Gran colpo con Hakimi, mai visto uno più veloce. Dovrà…”

Achraf Hakimi è un grandissimo colpo per l’Inter. Adel Taarabt, ex calciatore di Milan e Genoa (oggi al Benfica) e connazionale del laterale marocchino, prossimo giocatore nerazzurro, ha elogiato Marotta e Ausilio per l’acquisto dell’ex Real Madrid. Ecco le sue parole a Sky:

“L’Inter ha preso un grande giocatore. Non ho mai visto uno più veloce di lui. In Italia ci si difende di più, dovrà apprendere perché non è la cosa che gli piace fare di più, ma in fase offensiva potrà dare tantissimo all’Inter“.

(Fonte: Sky Sport)