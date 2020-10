GdS – Inter, Hakimi sadico persecutore di terzini: è probabile che un destino crudele…

Achraf Hakimi ieri a Benevento ha lasciato tutti a bocca aperta nella sua prima partita da titolare con la maglia dell’Inter. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia così la prestazione del laterale nerazzurro:

“Achraf Hakimi ha inflitto infiniti supplizi ai sanniti incrociati per strada: di questa goleada beneventana resterà soprattutto lui, sadico persecutore di terzini. Delle mille bocche di fuoco a disposizione dell’Inter, il marocchino sembra la più potente. Gli sono bastati 28 secondi per ripetere la scena di San Siro: Hakimi ha (ri)fatto quello che gli riesce meglio nella vita, infilarsi alle spalle dei rivali. Dopo il viola Biraghi, stavolta è toccato al povero Barba e poi anche ai compagni Letizia e Foulon. Non è difficile pensare che stesso crudele destino verrà riservato ad altri laterali difensivi in stagione“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)