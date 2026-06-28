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Inter su Chalobah del Chelsea? I numeri dell’ultima stagione del difensore

Chalobah
Il rendimento del calciatore naturalizzato inglese seguito da tempo dai nerazzurri e ora tornato tra i papabili per la difesa
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Trevoh Chalobah è tornato in orbita Inter. Il difensore classe 1999, naturalizzato inglese, da anni ormai è accostato ai colori nerazzurri. Il gradimento dei dirigenti dell'Inter nei suoi confronti c'è, ma la pista non è mai decollata. Sarà la volta buona? Lo si scoprirà a breve, considerando che il piano di Ausilio è di acquistare a stretto giro almeno un difensore, considerando il vuoto lasciato da Acerbi e anche da De Vrij nel reparto arretrato nerazzurro.

Inter su Chalobah del Chelsea? I numeri dell’ultima stagione del difensore- immagine 2

Ma come si è comportato Chalobah nella stagione appena terminata? In Premier League, Chalobah ha collezionato 34 presenze con la maglia del Chelsea mettendo a segno anche 3 gol. In carriera, oltre al Chelsea, ha indossato le maglie del Crystal Palace, Ipswich, Huddersfield e, fuori dalla Premier, Lorient.

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