Inter su Chalobah del Chelsea? I numeri dell’ultima stagione del difensore

Trevoh Chalobah è tornato in orbita Inter. Il difensore classe 1999, naturalizzato inglese, da anni ormai è accostato ai colori nerazzurri. Il gradimento dei dirigenti dell'Inter nei suoi confronti c'è, ma la pista non è mai decollata. Sarà la volta buona? Lo si scoprirà a breve, considerando che il piano di Ausilio è di acquistare a stretto giro almeno un difensore, considerando il vuoto lasciato da Acerbi e anche da De Vrij nel reparto arretrato nerazzurro.