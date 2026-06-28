Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
ultimora
Inter su Chalobah del Chelsea? I numeri dell’ultima stagione del difensore
Trevoh Chalobah è tornato in orbita Inter. Il difensore classe 1999, naturalizzato inglese, da anni ormai è accostato ai colori nerazzurri. Il gradimento dei dirigenti dell'Inter nei suoi confronti c'è, ma la pista non è mai decollata. Sarà la volta buona? Lo si scoprirà a breve, considerando che il piano di Ausilio è di acquistare a stretto giro almeno un difensore, considerando il vuoto lasciato da Acerbi e anche da De Vrij nel reparto arretrato nerazzurro.
Ma come si è comportato Chalobah nella stagione appena terminata? In Premier League, Chalobah ha collezionato 34 presenze con la maglia del Chelsea mettendo a segno anche 3 gol. In carriera, oltre al Chelsea, ha indossato le maglie del Crystal Palace, Ipswich, Huddersfield e, fuori dalla Premier, Lorient.
© RIPRODUZIONE RISERVATA