Il papà di Nico Paz ha confermato come suo figlio sia felice di rimanere al Como: il commento di Alfredo Pedullà

Matteo Pifferi Redattore 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 21:46)

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"La sua volontà era proprio quella di restare un altro anno al Como. È stata una scelta difficile perché il Real Madrid lo voleva fortemente, ma anche i Blancos hanno ritenuto che un'altra stagione in Italia, con la possibilità di giocare anche la Champions League, sarebbe stata la soluzione migliore per la sua crescita". Sono queste le parole del papà di Nico Paz che confermano come suo figlio diventerà a breve un nuovo giocatore del Como.

Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato così le dichiarazioni del padre di Nico Paz: "Ho ascoltato con piacere le dichiarazioni del papà di Nico Paz per mettere un timbro, un punto, un martello sull'incudine e inchiodare questa situazione.

Se le avesse dette 5-6 giorni fa avremmo evitato di entrare in quel circuito assurdo, con l'Inter pronta per la missione Paz quando poi il giorno dopo il Como ha chiuso l'operazione. Certe volte i papà conoscono la verità, la dicono, anche in differita ma la dicono, io apprezzo le sue parole che sono figlie di una coerenza assoluta di chi vuole il miglior futuro per il figlio e il figlio ha pensato solo al Como"