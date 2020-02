Libero – Handanovic preoccupa l’Inter: ecco quando può arrivare il verdetto su Viviano

“Non avrà preso «mezzo Real Madrid» come aveva precisato Antonio Conte, ma la prova di forza mostrata dall’Inter nei secondi 45’ del derby è in buona parte figlia degli innesti invernali. Perché sei gol sono stati realizzati da Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku è altresì vero che gli ingressi di Eriksen e Moses, oltre a un Ashley Young duttile e impiegabile su entrambe le fasce, sono stati fondamentali per cambiare volto a una squadra apparsa annebbiata nel primo tempo”.

Apre così l’articolo di Libero in merito alla rimonta dell’Inter nel derby contro il Milan. Il quotidiano esalta l’operato di Conte e della società sul mercato, sottolineando i progressi e la crescita di tanti elementi della rosa in questa stagione. Da Candreva a Lautaro fino a Sanchez, protagonista in positivo nella ripresa con i rossoneri.

DA SENSI AD HANDANOVIC

Chi manca, per ora, all’appello sono Stefano Sensi, “grande protagonista di inizio annata (in via di recupero e preziosi piedi buoni da aggiungere in mediana) e Gagliardini, che comunque avevano messo già il derby nel mirino e quindi saranno arruolabili nella trasferta dell’Olimpico”, spiega Libero che poi dà aggiornamenti su Handanovic.

“Le condizioni fisiche di Handanovic destano qualche preoccupazione e le prestazioni di Padelli non lasciano tranquillo Conte. Ecco perché l’Inter potrebbe tornare sul mercato, quello degli svincolati, alla ricerca di un portiere che possa garantire affidabilità. L’idea porta a Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, che sosta a Milano già da qualche settimana, alla ricerca di una sistemazione e che ha iniziato il suo “provino” per capire se possa fare al caso dei nerazzurri. Già domani potrebbe arrivare un responso. Ma se una buona parte del merito per la miglior difesa del campionato è stata del portiere sloveno, i colossi della retroguardia sono comunque una garanzia e che sia Padelli, Viviano, Berni o il giovane Stankovic a dover difendere pali nerazzurri, il compito sarebbe facilitato da una difesa granitica. Non avrà preso mezzo Real, ma con San Valentino alle porte Conte può dire di non avere una rosa, ma un intero mazzo”, chiosa Libero.