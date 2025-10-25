Al termine di Napoli-Inter, dagli studi di Dazn, Hernanes commenta la sconfitta della squadra nerazzurra che arrivava da sette vittorie consecutive. "Alla sfortuna non ci credo, ho visto l'approccio della solita Inter he vuole vincere con la bellezza".
Hernanes: “Approccio della solita Inter, vi spiego. Rigore Napoli non c’era assolutamente”
Al termine di Napoli-Inter, dagli studi di Dazn, Hernanes commenta la sconfitta della squadra nerazzurra
"Queste partite non puoi vincerle andando lì e pensare di fare una partita sotto il livello della grinta e della cattiveria, Si vedeva Sommer che era un po' così già dal 1', l'intensità questa volta era diversa e questo si può capire perché venivano da tante partire. Ci voleva la cazzimma. Rigore? Di Lorenzo non voleva prendersi il rigore, voleva proteggere la palla, ma non è rigore, assolutamente".
