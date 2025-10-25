FC Inter 1908
Serie A, altro pareggio per l’Atalanta: non va oltre l’1-1 contro la Cremonese, in gol Vardy

Quarto pareggio consecutivo in Serie A per l'Atalanta: la squadra di Juric non va oltre l'1-1 allo Zini contro la Cremonese
Marco Astori
Quarto pareggio consecutivo in Serie A per l'Atalanta: la squadra di Juric non va oltre l'1-1 allo Zini contro la Cremonese. Apre le danze Jamie Vardy con il suo primo gol nel campionato italiano: risponde Brescianini nella parte finale di gara. La Dea resta a quota 12 punti in classifica, i grigiorossi a 11.

