Quarto pareggio consecutivo in Serie A per l'Atalanta: la squadra di Juric non va oltre l'1-1 allo Zini contro la Cremonese. Apre le danze Jamie Vardy con il suo primo gol nel campionato italiano: risponde Brescianini nella parte finale di gara. La Dea resta a quota 12 punti in classifica, i grigiorossi a 11.
Serie A, altro pareggio per l'Atalanta: non va oltre l'1-1 contro la Cremonese, in gol Vardy
