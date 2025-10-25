Serata da incubo per Benjamin Pavard: l'ex difensore dell'Inter, oggi al Marsiglia, è stato il protagonista in negativo della sconfitta per 2-1 contro il Lens. Il francese, infatti, prima ha commesso un fallo da rigore, e poi ha segnato un'autorete, riscrivendo a modo suo un vecchio record che durava dal 2006 ed entrando malauguratamente nella storia del suo club in Ligue 1.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Marsiglia, disastro Pavard: rigore commesso e autorete. Entra nella storia: mai dal 2006…
ultimora
Marsiglia, disastro Pavard: rigore commesso e autorete. Entra nella storia: mai dal 2006…
Serata da incubo per l'ex difensore dell'Inter, protagonista in negativo nella sconfitta per 2-1 contro il Lens
Una statistica rivelata da Opta: "Benjamin Pavard è il primo giocatore del Marsiglia a concedere un rigore e segnare un autogol nello stesso match di Ligue 1 da quando Opta lo analizza (2006/07). Sfortuna".
© RIPRODUZIONE RISERVATA