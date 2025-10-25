Serata da incubo per Benjamin Pavard: l'ex difensore dell'Inter, oggi al Marsiglia, è stato il protagonista in negativo della sconfitta per 2-1 contro il Lens. Il francese, infatti, prima ha commesso un fallo da rigore, e poi ha segnato un'autorete, riscrivendo a modo suo un vecchio record che durava dal 2006 ed entrando malauguratamente nella storia del suo club in Ligue 1.