Hernanes: “Dimarco numero 10 che gioca a sinistra! Mi toglie la saudade”

A DAZN durante Fuoriclasse dopo Juve-Lazio, l’ex giocatore dell’Inter Hernanes ha parlato così di Federico Dimarco
A DAZN durante Fuoriclasse dopo Juve-Lazio, l’ex giocatore dell’Inter Hernanes ha parlato così di Federico Dimarco.

“MVP del campionato finora? Per me Dimarco è un numero 10 che gioca a sinistra, mi toglie la saudade lui per la qualità che ha”.

Sono 5 gol e 12 assist in 22 partite di Serie A fin qui per Dimarco con la maglia nerazzurra.

