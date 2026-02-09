Hernanes: “Dimarco numero 10 che gioca a sinistra! Mi toglie la saudade”

A DAZN durante Fuoriclasse dopo Juve-Lazio, l’ex giocatore dell’Inter Hernanes ha parlato così di Federico Dimarco.
“MVP del campionato finora? Per me Dimarco è un numero 10 che gioca a sinistra, mi toglie la saudade lui per la qualità che ha”.
Sono 5 gol e 12 assist in 22 partite di Serie A fin qui per Dimarco con la maglia nerazzurra.
