Hernanes: “Inter miglior calcio d’Italia, oggi la conferma. Dimarco? Quando Inzaghi lo toglieva…”

Hernanes ha parlato a Dazn dell'Inter dopo la vittoria contro la Cremonese a San Siro. E c'è un elogio per Bonny

Matteo Pifferi Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 20:53)

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Hernanes ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Cremonese:

"Questa partita conferma ciò che dicevo: l'Inter gioca il miglior calcio d'Italia, di Bonny si diceva che era importante perché saltava l'uomo, oggi non ha saltato l'uomo ma ha fatto tre assist. E' una grande rosa quella dell'Inter e Bonny è un giocatore completo. Bonny? Tanta roba, mi ricordo il mio esordio a San Siro, stadio veramente molto bello. Anche i compagni l'hanno applaudito, si è guadagnato il momento con l'allenamento, l'umiltà e la protezione di Chivu che è stato come un padre. Così ti dà fiducia"

"Barella? Ha corso 12 km, pressa sempre alto ma ha giocato da regista. La squadra e lui ha trovato il miglior stato di forma. Colpo dello scorpione? Si vede che ha una condizione atletica ottimale. Dimarco? Mi arrabbiavo quando Inzaghi lo toglieva, vederlo in campo al 90' mi fa piacere. La gestione dei giocatori è cambiata, anche usare i soprannomi è una bella cosa. Ognuno dà il suo tocco.

"Pressing alto dell'Inter? E' una costante dell'Inter, tutti gli allenatori chiedono la pressione alta ma chi riesce a farla è sul pezzo, è ben messa in campo e dimostra lo stato di forza della squadra. L'Inter è forte, stravedo per l'Inter. Alcune squadre si sciolgono contro le big, oggi diciamo wow Inter ma la Cremonese non c'è stata, non si è presentata. C'è curiosità di vedere l'Inter nei big-match con Roma e Napoli"

"Pio Esposito? Per poco non ha fatto gol, Silvestri ha fatto una bella parata. Ha fatto appoggi per i compagni, la squadra con Esposito in campo ha opzioni in più. E' una garanzia, sia per il gioco sia per segnare"