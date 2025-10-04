FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora DAZN – Ghiaccio per Lautaro. Preoccupazione? No, l’Inter ha fatto sapere che…

ultimora

DAZN – Ghiaccio per Lautaro. Preoccupazione? No, l’Inter ha fatto sapere che…

DAZN – Ghiaccio per Lautaro. Preoccupazione? No, l’Inter ha fatto sapere che… - immagine 1
Federica Zille, inviata di DAZN a San Siro per Inter-Cremonese, ha svelato un interessante dettaglio su Lautaro Martinez dopo la vittoria per 4-1
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter
Getty Images

Federica Zille, inviata di DAZN a San Siro per Inter-Cremonese, ha svelato un interessante dettaglio su Lautaro Martinez dopo la vittoria per 4-1.

DAZN – Ghiaccio per Lautaro. Preoccupazione? No, l’Inter ha fatto sapere che…- immagine 3

“Avete visto una borsa del ghiaccio sul polpaccio di Lautaro? Voglio rassicurarvi, non preoccupatevi, abbiamo chiesto all’Inter e ci hanno rassicurato, non è nulla di che. Lautaro sta bene, nonostante il ghiaccio”.

Leggi anche
Inviata DAZN a San Siro: “Vi racconto Chivu da bordocampo! E quando urla Gerry…”
Ferrara: “Impressionato da Bonny! L’avevo visto in un Napoli-Parma e…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA