Federica Zille, inviata di DAZN a San Siro per Inter-Cremonese, ha svelato un interessante dettaglio su Lautaro Martinez dopo la vittoria per 4-1.
DAZN – Ghiaccio per Lautaro. Preoccupazione? No, l’Inter ha fatto sapere che…
“Avete visto una borsa del ghiaccio sul polpaccio di Lautaro? Voglio rassicurarvi, non preoccupatevi, abbiamo chiesto all’Inter e ci hanno rassicurato, non è nulla di che. Lautaro sta bene, nonostante il ghiaccio”.
