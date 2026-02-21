Hernanes, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto negli studi di DAZN. Queste le sue parole prima della sfida contro il Lecce

"Come cambia il calcio: sabato scorso parlavamo di grande vittoria, ora di riscossa.

Ma l'Inter ha il lusso di poter giocare al 100% ogni partita, ma secondo me dovrebbe puntare di più sul campionato: non possono sbagliare ancora e in Champions il livello si è alzato. Dovrebbero puntare tutto sul campionato.