FC Inter 1908
Hernanes, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto negli studi di DAZN. Queste le sue parole prima della sfida contro il Lecce
Marco Astori
Hernanes, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto negli studi di DAZN. Queste le sue parole prima della sfida contro il Lecce: "Come cambia il calcio: sabato scorso parlavamo di grande vittoria, ora di riscossa.

Ma l'Inter ha il lusso di poter giocare al 100% ogni partita, ma secondo me dovrebbe puntare di più sul campionato: non possono sbagliare ancora e in Champions il livello si è alzato. Dovrebbero puntare tutto sul campionato.

Bisogna capire il contesto: non arriverà ancora in finale perché il livello è troppo alto. In tre anni hai fatto due finali, matematicamente non arriverà: non può sbagliare in campionato".

