Ai microfoni di Dazn, Hernanes ha spiegato perché, a suo giudizio, siano state giuste le critiche a Lautaro
Ai microfoni di Dazn, Hernanes ha spiegato perché, a suo giudizio, siano giuste le critiche a Lautaro:

"Lautaro è un giocatore intelligente, è un trascinatore, è tecnico, si esalta anche nelle grandi partite, sta vivendo un bel momento. Io trovo che le critiche non siano ingiuste, come diceva Antoine de Saint-Exupéry dobbiamo essere responsabili per quello che attiviamo.

Quando uno è un campione e trasmette emozioni, le aspettative della gente nei suoi confronti crescono come se fosse un supereroe, bisogna essere consapevoli di questo, deve continuare ad essere sempre un supereroe"

