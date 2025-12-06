Ai microfoni di Dazn, Hernanes ha spiegato perché, a suo giudizio, siano giuste le critiche a Lautaro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Hernanes: “Ecco perché sono giuste le critiche a Lautaro. E come diceva…”
ultimora
Hernanes: “Ecco perché sono giuste le critiche a Lautaro. E come diceva…”
Ai microfoni di Dazn, Hernanes ha spiegato perché, a suo giudizio, siano state giuste le critiche a Lautaro
"Lautaro è un giocatore intelligente, è un trascinatore, è tecnico, si esalta anche nelle grandi partite, sta vivendo un bel momento. Io trovo che le critiche non siano ingiuste, come diceva Antoine de Saint-Exupéry dobbiamo essere responsabili per quello che attiviamo.
Quando uno è un campione e trasmette emozioni, le aspettative della gente nei suoi confronti crescono come se fosse un supereroe, bisogna essere consapevoli di questo, deve continuare ad essere sempre un supereroe"
© RIPRODUZIONE RISERVATA