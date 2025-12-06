Ai microfoni di Dazn, Hernanes ha spiegato perché, a suo giudizio, siano state giuste le critiche a Lautaro

Matteo Pifferi Redattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 17:51)

"Lautaro è un giocatore intelligente, è un trascinatore, è tecnico, si esalta anche nelle grandi partite, sta vivendo un bel momento. Io trovo che le critiche non siano ingiuste, come diceva Antoine de Saint-Exupéry dobbiamo essere responsabili per quello che attiviamo.

Quando uno è un campione e trasmette emozioni, le aspettative della gente nei suoi confronti crescono come se fosse un supereroe, bisogna essere consapevoli di questo, deve continuare ad essere sempre un supereroe"