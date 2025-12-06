FC Inter 1908
Hernanes: “Lautaro più forte ma ho un debole per Nico Paz. Ma non so se…”

Ecco le dichiarazioni di Hernanes ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del calcio d'inizio di Inter-Como
Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter-Como, Hernanes ha parlato così del match di San Siro:

"Il Como darà del filo da torcere, ha dimostrato di essere una squadra che ha fatto uno step importante, è cresciuta dall'anno scorso. A Napoli abbiamo visto che tipo di partita ha fatto, è una squadra pronta, rispecchia la fame del suo leader che è Fabregas, sono curioso di vedere questa partita.

Il Como è una squadra giovane, è un mix tra giocatori maturi e giovani che fanno la giocata, Morata conosce bene come giocare in questi stadi e queste partite. Lautaro è più forte ma ho un debole per Nico Paz, preferisco Nico.

Lautaro non solo è il leader tecnico ma anche di personalità, è il primo che pressa gli avversari, darà fastidio ai difensori del Como. Nico Paz è cresciuto tantissimo, non so se è già pronto per fare il colpo a San Siro, lui e il Como. Lautaro è intelligente, è un trascinatore, è tecnico, si esalta anche nelle grandi partite, sta vivendo un bel momento"

