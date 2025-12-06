Ecco le dichiarazioni di Hernanes ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del calcio d'inizio di Inter-Como

Matteo Pifferi Redattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 17:44)

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter-Como, Hernanes ha parlato così del match di San Siro:

"Il Como darà del filo da torcere, ha dimostrato di essere una squadra che ha fatto uno step importante, è cresciuta dall'anno scorso. A Napoli abbiamo visto che tipo di partita ha fatto, è una squadra pronta, rispecchia la fame del suo leader che è Fabregas, sono curioso di vedere questa partita.

Il Como è una squadra giovane, è un mix tra giocatori maturi e giovani che fanno la giocata, Morata conosce bene come giocare in questi stadi e queste partite. Lautaro è più forte ma ho un debole per Nico Paz, preferisco Nico.

Lautaro non solo è il leader tecnico ma anche di personalità, è il primo che pressa gli avversari, darà fastidio ai difensori del Como. Nico Paz è cresciuto tantissimo, non so se è già pronto per fare il colpo a San Siro, lui e il Como. Lautaro è intelligente, è un trascinatore, è tecnico, si esalta anche nelle grandi partite, sta vivendo un bel momento"