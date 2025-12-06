Dopo la trasferta di Pisa, l'Inter è a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri a San Siro ospitano il Como di Cesc Fabregas, squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma ed è reduce da due vittorie consecutive. Cristian Chivu scioglie il dubbio sulla fascia destra e sceglie Luis Henrique dal 1', chance importante per il brasiliano che debutta in campionato dal 1' davanti al suo pubblico.