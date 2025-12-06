Dopo la trasferta di Pisa, l'Inter è a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri a San Siro ospitano il Como di Cesc Fabregas, squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma ed è reduce da due vittorie consecutive. Cristian Chivu scioglie il dubbio sulla fascia destra e sceglie Luis Henrique dal 1', chance importante per il brasiliano che debutta in campionato dal 1' davanti al suo pubblico.
ultimora
Inter-Como, formazioni UFFICIALI: Luis Henrique a destra. Zielinski dal 1′. Thu-La in attacco
In difesa Acerbi vince il ballottaggio con Bisseck, Akanji e Bastoni completano il reparto arretrato. A centrocampo Zielinski ha la meglio su Sucic, il polacco affiancherà Barella e Calhanoglu. Coppia d'attacco formata da Lautaro e Thuram.
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 27 Posch, 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 33 Da Cunha; 42 Addai, 10 Paz, 17 Rodriguez; 7 Morata.
A disposizione: 22 Vigorito, 44 Cavlina, 2 Kempf, 6 Caqueret, 11 Douvikas, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 28 Smolcic, 31 Vojvoda, 38 Diao, 77 Van Der Brempt, 99 Cerri.
Allenatore: Cesc Fabregas
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Imperiale-Bianchini
Quarto ufficiale: Piccinini
VAR: Gariglio
Assistente VAR: Guida
© RIPRODUZIONE RISERVATA