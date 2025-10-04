A DAZN, l'ex centrocampista Hernanes ha stilato la sua personale classifica di numeri 10 in Serie A: Lautaro Martinez è al secondo posto.
Hernanes: “Migliori 10 in Serie A? Lautaro secondo, il primo è un altro! Leao quinto”
“Nico Paz primo, il secondo è il più forte ed è Lautaro… ma come numero 10 preferisco Paz. Il terzo è Yildiz, poi Zaccagni quarto e Leao quinto.
Sesto posto Berardi, al settimo Vardy, poi Bernardeschi e chiudono Samardzic e Zaniolo.
Pulisic per me comunque è il più forte del campionato. De Bruyne per la sua carriera lo metterei comunque davanti a Dybala”.
