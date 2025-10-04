FC Inter 1908
Hernanes: “Migliori 10 in Serie A? Lautaro secondo, il primo è un altro! Leao quinto”

A DAZN, l'ex centrocampista Hernanes ha stilato la sua personale classifica di numeri 10 in Serie A: Lautaro Martinez è al secondo posto
Alessandro Cosattini Redattore 

A DAZN, l'ex centrocampista Hernanes ha stilato la sua personale classifica di numeri 10 in Serie A: Lautaro Martinez è al secondo posto.

Nico Paz primo, il secondo è il più forte ed è Lautaro… ma come numero 10 preferisco Paz. Il terzo è Yildiz, poi Zaccagni quarto e Leao quinto.

Sesto posto Berardi, al settimo Vardy, poi Bernardeschi e chiudono Samardzic e Zaniolo.

Pulisic per me comunque è il più forte del campionato. De Bruyne per la sua carriera lo metterei comunque davanti a Dybala”.

