Un impatto importante che gli ha fatto guadagnare, alla prima da titolare con l'Inter, il titolo di migliore in campo. Il club nerazzurro si gode le sue buone notizie in attacco, avendo trovato due giovani - Ange-Yoann Bonnye Francesco Pio Esposito - che sembrano motivatissimi a dare il loro contributo quando serve far rifiatare Lautaro e Thuram, e si gode una prestazione importante da parte del francese che finora aveva trovato meno spazio rispetto agli altri compagni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter-Cremonese, che impatto Bonny: un dato lo certifica
ultimora
Inter-Cremonese, che impatto Bonny: un dato lo certifica
Il giocatore nerazzurro si è meritato il premio di miglior giocatore in campo per aver segnato un gol e fornito tre assist
Opta raccoglie segnala proprio un dato sul giocatore nerazzurro. Nella gara contro la Cremonese, vinta 4-1 dalla squadra di Chivu, Bonny ha segnato un gol e fornito tre assist.
"Nelle ultime venti stagioni di Serie A - spiega l'account su X di Stats Perform - tra i giocatori dell'Inter alla prima da titolare in nerazzurro, solo Daniel Osvaldo nel 2014 aveva partecipato a quattro marcature".
© RIPRODUZIONE RISERVATA