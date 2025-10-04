Inter-Cremonese, che impatto Bonny: un dato lo certifica

Il giocatore nerazzurro si è meritato il premio di miglior giocatore in campo per aver segnato un gol e fornito tre assist

Un impatto importante che gli ha fatto guadagnare, alla prima da titolare con l'Inter, il titolo di migliore in campo. Il club nerazzurro si gode le sue buone notizie in attacco, avendo trovato due giovani - Ange-Yoann Bonnye Francesco Pio Esposito - che sembrano motivatissimi a dare il loro contributo quando serve far rifiatare Lautaro e Thuram, e si gode una prestazione importante da parte del francese che finora aveva trovato meno spazio rispetto agli altri compagni.