Hernanes , ex centrocampista di Lazio e Inter, oggi commentatore Dazn, ha riscritto con un video sul proprio account Instagram la classifica di Serie A. Questo il suo punto di vista a proposito delle squadre che lottano al vertice in Serie A: "In cima alla classifica vedo l'Inter, perché è la squadra che gioca il calcio più chiaro, più maturo. Hanno già superato l'inverno, il sole è in alto come mezzogiorno.

A fianco c'è il Milan, vedo tanta luce come nell'alba, il sole sta per sorgere. Con la squadra e con l'allenatore esperto che hanno, manca il gol di Giménez. Perché se hai un attaccante che segna, fra poco diventerà il cielo ancora più chiaro. Poi vedo il Napoli, vedo un cielo molto bello. Però è il cielo della golden hour, il sole è già tramontato. La gloria, i risultati, le vittorie che vediamo sono frutto di quello che hanno costruito nel passato. Devono trovare di nuovo una nuova energia e una nuova quadratura per quest'anno. Sono impegni nuovi e diversi".