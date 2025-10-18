Tre reti in campionato, una ogni 59 minuti. Sono i numeri di Ange-Yoan Bonny . L'attaccante dell'Inter è stato protagonista anche nel match contro la Roma sbloccando il risultato al 6' su uno splendido assisti di Barella.

Come sottolinea Opta, da quando la Serie A è tornata a 20 squadre dalla stagione 2004/05, il giovane attaccante francese è l'unico giocatore dell'Inter ad aver sia segnato tre gol sia servito tre assist nelle sue prime sette presenze in nerazzurro nel massimo campionato. Numeri che testimoniano il grande impatto avuto da Bonny fin qui con Chivu in panchina.