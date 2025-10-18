Dopo qualche secondo di attesa e apprensione per i tifosi dell'Inter, la squadra di Chivu ha potuto esultare: il gol di Bonny, partito sul filo del fuorigioco sul lancio di Barella con la difesa della Roma molto alta, quasi a centrocampo, è perfettamente regolare.
Roma-Inter, gol di Bonny perfettamente regolare: l’immagine del VAR chiarisce tutto
L'errore è di Celik, che non segue la linea del reparto giallorosso e lascia in gioco l'attaccante francese, bravo poi a portar palla e a punire all'ultimo istante utile Svilar sul suo palo per l'1-0 nerazzurro.
Questa l'immagine del VAR che chiarisce ogni dubbio:
