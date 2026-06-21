Il primo obiettivo a centrocampo dell'Inter è Curtis Jones. Il giocatore ha un solo anno di contratto ed è attratto dalla possibilità di giocare in un altro campionato. Intervistato da Live Football Tickets, l'ex attaccante del Liverpool, Emile Heskey, ha parlato del futuro dell'inglese. "Sarei molto sorpreso se non stesse spingendo per un nuovo contratto. Quindi c'è qualcosa che mi dice che non sono disposti a offrirgli ciò che vuole. O non sono disposti a offrirgli un nuovo contratto, oppure non sono disposti a offrirgli ciò che desidera. Lui ambisce a diventare un titolare fisso della nazionale inglese".
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Heskey: “Jones ha un grande potenziale ed è duttile. Inter? Se pensiamo a McTominay…”
Intervistato da Live Football Tickets, l'ex attaccante del Liverpool ha parlato del futuro dell'inglese
"Quindi ha bisogno di giocare con regolarità, penso che possa diventare un titolare fisso della nazionale inglese, ma deve giocare con regolarità nel suo club. Credo che se il Liverpool non possa offrirgli ciò che desidera, allora cercherà altre opportunità. Prendiamo ad esempio Scott McTominay, che è andato a giocare in Italia ed è stato elogiato per questo. Ha davvero cambiato il modo in cui la gente lo vede come calciatore, penso che Curtis abbia le capacità per farlo. Ha un grande potenziale, ha leadership e può giocare in diverse posizioni".
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