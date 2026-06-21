Il primo obiettivo a centrocampo dell'Inter è Curtis Jones. Il giocatore ha un solo anno di contratto ed è attratto dalla possibilità di giocare in un altro campionato. Intervistato da Live Football Tickets, l'ex attaccante del Liverpool, Emile Heskey, ha parlato del futuro dell'inglese. "Sarei molto sorpreso se non stesse spingendo per un nuovo contratto. Quindi c'è qualcosa che mi dice che non sono disposti a offrirgli ciò che vuole. O non sono disposti a offrirgli un nuovo contratto, oppure non sono disposti a offrirgli ciò che desidera. Lui ambisce a diventare un titolare fisso della nazionale inglese".