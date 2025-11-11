Sala VAR: "Vai, fammi vedere. Guarda Davide: praticamente lui lo trattiene da terra. E' questo qua il gesto, perché poi è niente: solo il primo, l'intensità del primo. Che ne pensi? Lui lo trattiene e gli assesta la manata. Che ne pensi? L'ha ammonito: lui si tocca in faccia. Tieni anche conto che lui si tocca in faccia ma in faccia non lo prende. Lo prende sul costato. Dani, ti confermo l'ammonizione di Hojlund: è lui che lo trattiene da terra e poi gli dà una manata. L'intensità è media ma è tutto dovuto dal difensore: ma è sul costato poi. Chi subisce si tiene la faccia ma il colpo è sul costato".