Clamoroso rosso mancato a Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, durante il match perso domenica scorsa sul campo del Bologna. Durante l'ultima puntata di Open VAR, è stato trasmesso l'audio da Lissone sulla scelta di non chiamare l'arbitro ad un'OFR e di espellere il centravanti.
Giallo a Hojlund, l’audio VAR: “Gli dà manata, intensità media. Ferguson si tocca la faccia ma…”
Sala VAR: "Voglio vedere cosa succede e cosa ha fatto Hojlund. Fammi vedere il giallo".
Arbitro: "No, no, reaction: ammonito Hojlund, quando lo tiene giù e poi gli dà un colpo. Non può fare quella cosa lì".
Sala VAR: "Vai, fammi vedere. Guarda Davide: praticamente lui lo trattiene da terra. E' questo qua il gesto, perché poi è niente: solo il primo, l'intensità del primo. Che ne pensi? Lui lo trattiene e gli assesta la manata. Che ne pensi? L'ha ammonito: lui si tocca in faccia. Tieni anche conto che lui si tocca in faccia ma in faccia non lo prende. Lo prende sul costato. Dani, ti confermo l'ammonizione di Hojlund: è lui che lo trattiene da terra e poi gli dà una manata. L'intensità è media ma è tutto dovuto dal difensore: ma è sul costato poi. Chi subisce si tiene la faccia ma il colpo è sul costato".
