Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha risposto così alla domanda su chi è in lizza per arbitrare il derby tra Inter e Milan
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso del suo intervento ad Open VAR, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha risposto così alla domanda su chi è in lizza per arbitrare il derby tra Inter e Milan al rientro dalla sosta delle nazionali.

"Ci sono diversi arbitri in lizza, anche perché al rientro non avremo solo quella partita: ne avremo tante complesse sia in zona Europa che in zona salvezza.

Questo campionato non ci permette di fare valutazioni su una partita inferiore ad un'altra: ho un buon gruppo di arbitri che può farlo sicuramente".

