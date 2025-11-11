Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha risposto così alla domanda su chi è in lizza per arbitrare il derby tra Inter e Milan

11 novembre 2025

Nel corso del suo intervento ad Open VAR, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha risposto così alla domanda su chi è in lizza per arbitrare il derby tra Inter e Milan al rientro dalla sosta delle nazionali.

"Ci sono diversi arbitri in lizza, anche perché al rientro non avremo solo quella partita: ne avremo tante complesse sia in zona Europa che in zona salvezza.

Questo campionato non ci permette di fare valutazioni su una partita inferiore ad un'altra: ho un buon gruppo di arbitri che può farlo sicuramente".