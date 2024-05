Sandro Tonali ha chiesto al Newcastle di ridurgli lo stipendio mentre è squalificato per scommesse. Intervenuto in conferenza stampa, Eddie Howe ha commentato la scelta dell'ex centrocampista del Milan: "Tagliarsi lo stipendio è qualcosa che ha voluto fare lui. Sandro si è sentito colpevole per la situazione e ha pensato che ridursi volontariamente lo stipendio fosse un modo per mostrare al suo nuovo club la sua buona fede, che era dispiaciuto per quello che era successo, determinato a mettersi tutto alle spalle e a cercare di imparare da questa situazione".