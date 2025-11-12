Iachini: “Lanciai Bonny, è di livello. Vedo l’Inter favorita e Chivu…”

"Questo è un campionato molto livellato, ci sono molti club che possono competere per la vittoria dello scudetto. La differenza la faranno le coppe, è bello giocarle ma inevitabilmente regala sempre qualche energia in meno. Io vedo una favorita che è l'Inter, come sempre in questi ultimi anni.

Chivu è entrato bene nel gruppo e ha una rosa importante, la rosa è di qualità e ci sono giovani di livello. Uno che conosco bene è Bonny che ha esordito con me a 18 anni (nel 2021/2022 ndr), poi dipenderà sempre da come riuscirà a gestire le varie situazioni. Penso che siano sei le squadre che possono ambire quest'anno alla vittoria del titolo, sarà una bella sfida".