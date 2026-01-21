Nel corso della seconda parte del programma (Ne)uspjeh prvaka, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo incontro con lo storico agente

Nel corso della seconda parte del programma (Ne)uspjeh prvaka, condotto da Slaven Bilić, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo incontro con Mino Raiola. "Mi stava cercando da tempo. All'inizio non volevo un agente. Pensavo che avessero solo un interesse finanziario e non fossero interessati al giocatore... Sono passato dal Malmö all'Ajax senza agente. Avevo il peggior contratto all'Ajax. Quando ho capito che mi avevano fregato, ho detto che avevo bisogno di un agente".

"Mino arrivò come nei Soprano. Piccolo, con la pancia... Io andai all'incontro con una Porsche e un Rolex per impressionarlo. È venuto vestito normalmente. Entriamo, mangiamo sushi... ha tirato fuori le statistiche di quattro giocatori. Il primo è David Trezeguet - 27 partite, 20 gol. Bobo Vieri - 23 partite, 20 gol... Inzaghi... Tutti i migliori attaccanti d'Italia... Ha tirato fuori le mie statistiche: Ibra - 27 partite, tre gol. Mi dice: Dove posso venderti con questi numeri?! Gli dissi che se avessi avuto numeri come gli altri, non avrei avuto bisogno di un agente. Anche mia madre avrebbe potuto vendermi".

"'Non pensare che la tua auto e il tuo orologio mi impressionino: non mi dicono nulla. Questi numeri mi dicono tutto!', disse. Prese la mia Porsche e la portò a casa sua, mi tolse gli orologi. Mi portò una Fiat Stilo e mi disse che avrei dovuto guidarla e indossare solo tute... Per me andava bene, ma il fatto che avesse preso la mia Porsche mi dava fastidio... Eppure, avevo rispetto. Mi disse: Ora ti allenerai il doppio di prima. Quello che hai fatto finora è zero. Ora inizi ad allenarti... Dopo tre mesi, mi vendette alla Juventus".

Parlando del calcio, l'ex attaccante svedese aggiunge: "Il calcio è un mondo sporco. Un mondo aggressivo e sporco. Lo sport più popolare al mondo. Ci girano così tanti soldi, ognuno ha i propri interessi... Tutto è in vendita. Ho visto di tutto e so come funziona. O mangi o vieni mangiato. Avevo fiducia in me stessa. La gente diceva: prima donna, è arrogante. Avevo fiducia in me stessa. Ho imparato a credere in me stessa".

