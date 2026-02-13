L'ex giocatore ha speso belle parole nei confronti del tecnico nerazzurro e dell'esterno

Intervistato da Supernews, Gaby Mudingayi, parlando di Inter, ha speso belle parole nei confronti di Cristian Chivu e Federico Dimarco. "Chivu sta dimostrando di essere un grande motivatore, oltre che essere bravo nel tirare fuori le qualità dei singoli; le qualità di Dimarco non le scopro certo io e la sua tecnica è davvero raffinata; se sta avendo queste performance lo si deve alla totale libertà che il suo allenatore gli sta riservando, perché ha visto in lui delle capacità naturali che vanno lasciate esprimere senza tenere troppo degli schemi o delle posizioni predefinite in campo".

"Non mi meraviglio di questi numeri e può fare ancora molto di più, non soltanto gli assist; è un giocatore completo che sta vivendo uno stato di forma incredibile, ma non bisogna dimenticare che l'Inter non è soltanto Dimarco".

Doppio impegno nei Playoff di Champions League contro il Bodø/Glimt. Fin dove potrà arrivare l'Inter nella massima rassegna continentale? — "L'Inter è una grandissima squadra, tra le migliori in Europa, quindi ha tutte le possibilità di arrivare fino in fondo; si tratta di una doppia sfida che, secondo me, è ampiamente alla sua portata, ma questo non significa che sarà una passeggiata. Il Bodø/Glimt ha fatto vedere buone prestazioni in Champions League e potrà giocare più in scioltezza, perché non avrà le stesse pressioni dell'Inter nel raggiungere il risultato a tutti i costi; sulla carta, l'Inter resta la favorita e sarà importante non commettere passi falsi nella gara di andata".

