L'ex Inter si è messo alle spalle un brutto infortunio e sta brillando nel campionato turco. L'ultima rete è davvero bella

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 15:16)

Ha dovuto superare la rottura del crociato e insieme la separazione dalla moglie Wanda Nara, ma i gol sono il suo mestiere e quello sa farlo. Mauro Icardi fa volare il Galatasaray con un gol di tacco davvero bello che fa vincere la squadra turca uno a zero contro Alanyaspor e valgono anche la conferma del primo posto in classifica a punteggio pieno.

La squadra domina in Super Lig anche grazie al contributo dell'ex attaccaante dell'Inter che in sei presenze in campionato ha segnato cinque gol, uno ogni 63 minuto. La sua rete è stata decisiva nell'ultima gara, arrivato su un assist dell'ex Toro Singo, e un messaggio bello chiaro per un altro ex Inter, Okan Buruk in vista della prossima partita della squadra turco in Champions, martedì sera (alle 21) a Istanbul, contro il Liverpool, tra le avversarie nerazzurre in Coppa.