Le parole dell'argentino in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno di Champions League

Daniele Vitiello Redattore/inviato 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 18:32)

"Abbiamo una squadra importante. Abbiamo una grande possibilità di ottenere buoni risultati in Champions League e passare alla fase successiva. È su questo che ci concentreremo ora, e poi ci concentreremo sul derby", parola di Mauro Icardi. L'attaccante argentino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Galatasaray Union Saint Gilloise di Champions League. Qui altri passaggi interessanti:

"So di essere un giocatore importante per la squadra. So che sei il capitano. Certo, voglio sempre giocare al 100%. Ho avuto un infortunio e sono in squadra da circa quattro o cinque mesi. Sto lavorando al massimo ogni giorno. Non so esattamente a che percentuale mi trovo. Al Galatasaray, ho sempre giocato con infortuni e fastidi.

Ho problemi al tallone e alla caviglia. In qualche modo gioco ancora con loro. Ogni anno, anche quando ho avuto questi problemi, ho continuato a giocare. Do il massimo. Giochiamo ogni tre giorni. Questo significa una competizione di altissimo livello. Naturalmente, questo è uno dei motivi per cui così tanti dei nostri giocatori si infortunano. Dobbiamo assolutamente adattarci. Ogni giocatore deve dare il massimo ed essere pronto per gli allenamenti e le partite.

"Sono un giocatore professionista. Faccio il mio lavoro al meglio delle mie capacità. Tutti abbiamo problemi nella vita privata. Ognuno cerca di trovare soluzioni al meglio delle sue possibilità. Questa non è un alibi. Ho ottenuto il permesso dal club. Non potevo vedere le mie figlie da cinque mesi. Mi hanno dato il permesso di vederle. Vengo agli allenamenti ogni giorno e faccio il mio lavoro. Sono pagato per fare il mio lavoro. Tutti qui sono nella stessa situazione. Proprio come tutti dovrebbero fare il loro lavoro, io faccio il mio. Lavoriamo insieme come una squadra ogni giorno, insieme allo staff tecnico. La mia specialità è segnare gol, e mi concentro sul segnare."