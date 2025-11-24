FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Icardi: “Vita privata? Tutti abbiamo problemi, non è un alibi. Il club mi ha concesso…”

ultimora

Icardi: “Vita privata? Tutti abbiamo problemi, non è un alibi. Il club mi ha concesso…”

Icardi: “Vita privata? Tutti abbiamo problemi, non è un alibi. Il club mi ha concesso…” - immagine 1
Le parole dell'argentino in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno di Champions League
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

"Abbiamo una squadra importante. Abbiamo una grande possibilità di ottenere buoni risultati in Champions League e passare alla fase successiva. È su questo che ci concentreremo ora, e poi ci concentreremo sul derby", parola di Mauro Icardi. L'attaccante argentino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Galatasaray Union Saint Gilloise di Champions League. Qui altri passaggi interessanti:

Icardi: “Vita privata? Tutti abbiamo problemi, non è un alibi. Il club mi ha concesso…”- immagine 2
Getty Images

"So di essere un giocatore importante per la squadra. So che sei il capitano. Certo, voglio sempre giocare al 100%. Ho avuto un infortunio e sono in squadra da circa quattro o cinque mesi. Sto lavorando al massimo ogni giorno. Non so esattamente a che percentuale mi trovo. Al Galatasaray, ho sempre giocato con infortuni e fastidi.

Ho problemi al tallone e alla caviglia. In qualche modo gioco ancora con loro. Ogni anno, anche quando ho avuto questi problemi, ho continuato a giocare. Do il massimo. Giochiamo ogni tre giorni. Questo significa una competizione di altissimo livello. Naturalmente, questo è uno dei motivi per cui così tanti dei nostri giocatori si infortunano. Dobbiamo assolutamente adattarci. Ogni giocatore deve dare il massimo ed essere pronto per gli allenamenti e le partite.

"Sono un giocatore professionista. Faccio il mio lavoro al meglio delle mie capacità. Tutti abbiamo problemi nella vita privata. Ognuno cerca di trovare soluzioni al meglio delle sue possibilità. Questa non è un alibi. Ho ottenuto il permesso dal club. Non potevo vedere le mie figlie da cinque mesi. Mi hanno dato il permesso di vederle. Vengo agli allenamenti ogni giorno e faccio il mio lavoro. Sono pagato per fare il mio lavoro. Tutti qui sono nella stessa situazione. Proprio come tutti dovrebbero fare il loro lavoro, io faccio il mio. Lavoriamo insieme come una squadra ogni giorno, insieme allo staff tecnico. La mia specialità è segnare gol, e mi concentro sul segnare."

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Como: improvviso forfait nei granata
Ordine: “L’Inter gioca ma cede lo scettro di Milano. Per Chivu bilancio troppo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA