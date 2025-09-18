Il presidente biancoceleste ha ricevuto l'ennesima telefonata da un tifoso della Lazio scontento e si è sfogato così verso chi critica il suo operato

Marco Astori Redattore 18 settembre - 20:17

Claudio Lotito si sfoga. Il presidente biancoceleste ha ricevuto l'ennesima telefonata da un tifoso della Lazio scontento e si è sfogato così verso chi critica il suo operato: "Hai i soldi? Se non li hai e il presidente sono io segui quello che faccio io, perché fino ad adesso siamo la società più forte dal punto di vista economico che c’è sul mercato.

Lo sai qual è stato il mio errore? Ho sbagliato perché dovevo fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti quanti. Come ha fatto Cragnotti, come ha fatto la gestione successiva. Cragnotti vi ha fatto sognare? Si è visto, i debiti li sto pagando ancora io fino al 2027.

Vi ha fatto sognare con una società che era fallita. Vuoi fallire? Se è così, ci metto tre minuti a spendere. La situazione è questa. La Roma, il Milan e l'Inter stanno in mezzo alla me*da. La Lazio non ha vinto lo Scudetto, ma ringraziando Dio non sta in mezzo alla me*da".