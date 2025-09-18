Non si sono ancora placate le polemiche riguardo al gol del definitivo 4-3 della Juventus nel derby d'Italia di sabato scorso contro l'Inter: Khephren Thuram ha rubato palla a Bonny in modo regolare o irregolare?
Non si sono ancora placate le polemiche riguardo al gol del definitivo 4-3 della Juventus nel derby d'Italia di sabato scorso contro l'Inter
Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha pubblicato su X un video che mostra immagini inedite dell'intervento del centrocampista bianconero, con uno zoom che inquadra i piedi dei due calciatori. Sembrerebbe proprio che Thuram, prima di prendere il pallone, colpisca il piede di Bonny. Da lì poi la conclusione vincente di Adzic.
Scrive Palmeri: "Ed ecco quello che ho descritto con minuzia nel video sul mio canale YouTube: Khephren Thuram prende prima il piede poi il pallone, differenza sostanziale che rende irregolare il quarto gol della Juventus. E per quanto difficile, si vedeva a occhio nudo".
Ecco le immagini:
