Il canale satellitare parla del rientro dell'argentino dopo un problema alla schiena e del resto del gruppo pronto a dare una mano a Chivu là davanti

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 11:32)

"Toro scatenato, toro rinato. Lautaro Martinez scalpita perché ha superato il mal di schiena che lo aveva costretto a superare la sfida con l'Ajax e parzialmente quella con il Sassuolo e non vede l'ora di giocare contro il Cagliari". Così a Skysport parlano dell'argentino e del suo rientro nella prossima gara di campionato (si gioca in Sardegna, domani sera alle 20.45) e anche in vista della prossima gara di Champions, quella contro lo SlaviaPraga (si gioca martedì 30 settembre alle 21) .

L'attaccante ha segnato al Torino nell'esordio e "poi la pausa per le Nazionali ha complicato tutto tra stanchezza per il viaggio e problemi alla schiena" e va a caccia anche di gol contro il Cagliari, tra le sue vittime preferite. Ha segnato contro i sardi 11 gol e con lui dovrebbe esserci Thuram che ha già segnato 5 reti.

La ThuLa quindi potrebbe ricomporsi. Con Esposito che fa star tranquillo Chivu. Bonny in settimana si è allenato a parte per un problema alla caviglia. Tornerà in gruppo oggi nell'allenamento della vigilia. "L'Inter ha certamente bisogno di tutti per dare via alla rimonta. Tutti sono utili ma forse per tornare a sognare in grande Lautaro è indispensabile", ha concluso l'inviato del canale satellitare Matteo Barzaghi.

(Fonte: Skysport)