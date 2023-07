Repubblica – Ieri Ronaldo oggi Frattesi: Serie A outlet non sogna più. Quanto varrebbero…

Cinque anni fa a Torino sbarcava Cristiano Ronaldo. Il portoghese firmava per la Juve, dove sarebbe per tre stagioni. Dalle colonne de La Repubblica, Maurizio Crosetti fa un parallelo fra quella sessione di mercato e quella attuale. "Cristiano Ronaldo, l’aveva appena comprato la Juventus ed era tutto vero. Appena cinque anni fa. E non importa, adesso, se quell’acquisto rappresentò l’inizio dei problemi finanziari bianconeri, il classico passo più lungo della gamba: quel giorno, contava la gamba. Il calciomercato, come gran parte del calcio stesso, si nutre di sogni. E il fatto che adesso, nell’estate del 2023, le principali tifoserie stiano sognando, diciamo, e senza offesa, Davide Frattesi, 24 anni a settembre, centrocampista d’attacco del Sassuolo, ci sussurra che forse non sono passati cinque anni da Cristiano il Torinese, ma cinque secoli".