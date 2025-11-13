FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Il Mattino svela: “Napoli, ecco come ha reagito Conte alle recenti parole di Lobotka”

ultimora

Il Mattino svela: “Napoli, ecco come ha reagito Conte alle recenti parole di Lobotka”

Il Mattino svela: “Napoli, ecco come ha reagito Conte alle recenti parole di Lobotka” - immagine 1
Conte ha qualche interrogativo di cui cerca ancora le risposte perché non ama essere messo in discussione: la sua reazione alle parole di Lobotka
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

La situazione in casa Napoli resta tesa: Antonio Conte non è a Castel Volturno per un permesso concordato, ma il clima non è dei migliori soprattutto dopo l'ultima intervista di Stanislav Lobotka in cui ha anche ironizzato un po' sui suoi metodi. Ecco la reazione del tecnico secondo Il Mattino: "Sia chiaro, per De Laurentiis il caso non esiste: Conte è l'allenatore del Napoli, blindatissimo, e lo sarà qualsiasi cosa succeda nelle prossime settimane.

Il Mattino svela: “Napoli, ecco come ha reagito Conte alle recenti parole di Lobotka”- immagine 2
Getty Images

Lui, il presidente, non deve riflettere su nulla: si fida ciecamente di Conte, dei suoi metodi di allenamento ed è sicuro che solo lui può far centrare al Napoli gli obiettivi stagionali. E glielo ha detto più volte in questi frenetici giorni. Ma per il tecnico leccese le cose non sono così chiare. L'ombra dell'addio non è ancora del tutto sparito. Ma certo, non ci sono lettere di dimissioni scritte. Nulla di tutto questo.

Il Mattino svela: “Napoli, ecco come ha reagito Conte alle recenti parole di Lobotka”- immagine 3
Getty Images

Ma Conte ha qualche interrogativo di cui cerca ancora le risposte perché non ama essere messo in discussione (l'intervista di Lobotka non lo ha fatto ridere neppure un po'), non ama che vengano criticati i metodi di allenamento che lo hanno reso uno degli allenatori più vincenti d'Italia, non pensa di poter galleggiare in una squadra che "si accontenta" di poter arrivare in zona Champions".

Leggi anche
D’Agostino: “Sucic fortissimo, mi fa impazzire. Lui e Bonny sembrano all’Inter...
Ibrahimovic sceglie la formazione più forte di sempre: 2 italiani e ben 4 ex interisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA