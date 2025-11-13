Conte ha qualche interrogativo di cui cerca ancora le risposte perché non ama essere messo in discussione: la sua reazione alle parole di Lobotka

Marco Astori Redattore 13 novembre - 12:30

La situazione in casa Napoli resta tesa: Antonio Conte non è a Castel Volturno per un permesso concordato, ma il clima non è dei migliori soprattutto dopo l'ultima intervista di Stanislav Lobotka in cui ha anche ironizzato un po' sui suoi metodi. Ecco la reazione del tecnico secondo Il Mattino: "Sia chiaro, per De Laurentiis il caso non esiste: Conte è l'allenatore del Napoli, blindatissimo, e lo sarà qualsiasi cosa succeda nelle prossime settimane.

Lui, il presidente, non deve riflettere su nulla: si fida ciecamente di Conte, dei suoi metodi di allenamento ed è sicuro che solo lui può far centrare al Napoli gli obiettivi stagionali. E glielo ha detto più volte in questi frenetici giorni. Ma per il tecnico leccese le cose non sono così chiare. L'ombra dell'addio non è ancora del tutto sparito. Ma certo, non ci sono lettere di dimissioni scritte. Nulla di tutto questo.

Ma Conte ha qualche interrogativo di cui cerca ancora le risposte perché non ama essere messo in discussione (l'intervista di Lobotka non lo ha fatto ridere neppure un po'), non ama che vengano criticati i metodi di allenamento che lo hanno reso uno degli allenatori più vincenti d'Italia, non pensa di poter galleggiare in una squadra che "si accontenta" di poter arrivare in zona Champions".