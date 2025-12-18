FC Inter 1908
Il portiere russo Safonov eroe del PSG, rigori parati grazie a un foglietto

Un eroe russo a Parigi. E' Matvej Safonov, portiere che con i quattro rigori parati al Flamengo, grazie a un misterioso bigliettino
Un eroe russo a Parigi. E' Matvej Safonov, portiere che con i quattro rigori parati al Flamengo, grazie a un misterioso bigliettino con le informazioni sui rigoristi brasiliani, ha dato la Coppa Intercontinentale al Psg di Luis Enrique, tanto da essere portato letteralmente in trionfo da tutta la squadra.

"La concorrenza con Chevalier? Non e' questo il momento di parlarne", ha detto Luis Enrique, tecnico della squadra francese, dopo la finale vinta a chi gli chiedeva se il russo potesse scalzare la titolarita' del portiere francese che in estate ha preso il posto di Gianluigi Donnarumma.

In effetti, la stampa francese piu' che sul dualismo con Chevalier e sulle tensioni nello spogliatoio con il difensore ucraino Zabarny si concentra sul segreto dei quattri rigori parati: una valigetta consegnata da un assistente allenatore in panchina, scrive Le Parisien, dentro un foglietto consultato da Safonov prima di ogni rigore. "Indubbiamente, aveva studiato i nostri tiratori', ha detto il tecnico del Flamengo, Kasmirski

