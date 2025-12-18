Ferrara: “Supercoppa? Spero di vedere il Napoli in finale. Conosco bene Conte e…”

“Conte non sarà sicuramente contento per la sconfitta di Udine, ma perdere non fa piacere a nessuno. A queste semifinali di supercoppa ci arrivano quattro squadre e solo una ha vinto in campionato. La Supercoppa é un trofeo importante da mettere in bacheca, sarà una bellissima manifestazione e io sarò alla finale. Sono sicuro che tutti daranno il massimo per portare questo trofeo a casa.

Conosco Antonio e so che non sarà felice ma nonostante alcune difficoltà e le sette sconfitte il Napoli é a due punti dalla vetta. La parte alta della classifica sta cambiando più volte e questa è la dimostrazione che il campionato è sempre più interessante, per noi che lo commentiamo é una manna dal cielo avere questa alternanza ogni domenica.

Le sette sconfitte, cosi come le sei dell’Inter e le cinque della Roma ci fanno capire che ogni squadra ha qualche piccolo difetto e il livello del campionato si è talmente alzato che puoi cadere con chiunque. La riflessione da fare é che le sette sconfitte sono capitate tutte in trasferta, l’altra è riferita agli infortuni, i giocatori che Conte non ha avuto a disposizione sono stati tanti e vanno recuperati in fretta, sono sicuro che Conte avrà approfondito con lo staff medico le problematiche che ci sono state. Chi vince la supercoppa non lo so perché non faccio il mago (ride, ndr), ma spero di andarmi a vedere la finale del Napoli!”