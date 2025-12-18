Supercoppa 2025/26, le sculture di Ressentia presenti anche a Riyadh

In occasione della EA SPORTS FC Supercup 2025/2026 , in programma dal 18 al 22 dicembre a Riyadh, RESSENTIA è stata scelta dalla Lega Calcio Serie A per realizzare le sculture delle t-shirt delle squadre finaliste: Bologna, Inter, Milan e Napoli.

Le quattro opere, create a partire dalle maglie ufficiali delle squadre, saranno esposte accanto al Trofeo della Supercoppa presso l`Al-Awwal Park Stadium, trasformando il momento sportivo in un tributo artistico che unisce calcio, design e memoria emotiva.

Fondata da Riccardo Colombo e Cady Gueye, RESSENTIA ha sviluppato un’inedita tecnica artigianale di cristallizzazione dei tessuti, attraverso la quale le maglie sportive vengono trasformate in sculture di design solide, leggerissime e irreversibili. Un processo artigianale, complesso e altamente elaborato, che consente di preservare la forma, il movimento e il valore simbolico del capo originale, rendendolo eterno.