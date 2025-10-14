Ilicic duro: “Con i fiorentini ho chiuso. Mi hanno criticando quando…”

Lunga intervista concessa da Josip Ilicic alla Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante di Palermo, Fiorentina e Atalanta ha ripercorso tutte le sue tappe dell'avventura in Italia. Il rammarico è legato perlopiù all'esperienza in viola: «Mi dispiace dirlo, ma coi fiorentini ho chiuso. Mi hanno criticato quando sono stato due volte il miglior marcatore e il miglior assistman. Ero scarso? Dai. Siamo arrivati quarti e non bastava. La semifinale di Europa League non bastava».