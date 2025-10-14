Lunga intervista concessa da Josip Ilicic alla Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante di Palermo, Fiorentina e Atalanta ha ripercorso tutte le sue tappe dell'avventura in Italia. Il rammarico è legato perlopiù all'esperienza in viola: «Mi dispiace dirlo, ma coi fiorentini ho chiuso. Mi hanno criticato quando sono stato due volte il miglior marcatore e il miglior assistman. Ero scarso? Dai. Siamo arrivati quarti e non bastava. La semifinale di Europa League non bastava».
Ilicic duro: “Con i fiorentini ho chiuso. Mi hanno criticando quando…”
L'attaccante sloveno ha rivolto un duro messaggio alla sua ex tifoseria in virtù di una ferita ancora aperta
Come arriva l’Atalanta?
«Era fatta con la Sampdoria, ma il giorno prima delle visite mi telefonò Gasperini. “Vieni a giocare per me?”, chiese. “Mister, vado a Genova, non posso”. “Ti chiamerà Sartori, tranquillo”. Quando gli dissi quanto avrei guadagnato lui mi rispose “e quindi? Che problema c’è?”. Lì ho scoperto cos’è il ritiro con Gasperini».
