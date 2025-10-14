Intervenuto ai microfoni del podcast "Numer1", Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, si è espresso così su Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter e della Nazionale.
Cruciani: “Esposito? Santificazione senza senso, viene portato in palmo di mano ma…”
Ecco le sue parole: "Mi astengo perché dopo un gol in Nazionale continua la stessa operazione fatta in precedenza dopo un gol in campionato nel considerare questo ragazzo tutto da valutare come un campione.
Ovviamente i giornali devono vendere, ma c'è una santificazione senza senso di un giocatore che è comunque ottimo: siamo in presenza di un ragazzo, e lo dico per lui, che viene portato in palmo di mano senza aver fatto praticamente nulla".
