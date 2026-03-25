Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Impallomeni ha parlato di Francesco Pio Esposito e ha detto la sua sul mercato dell'Inter

Gianni Pampinella Redattore 25 marzo - 17:30

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato di Francesco Pio Esposito e ha detto la sua sul mercato dell'Inter. "Esposito è stata una rivelazione. E' stata una crescita importante, è un giocatore importante per l'Inter e la Nazionale".

L'Inter dovrà puntare su di lui in questo finale: — "La capacità di un allenatore è formare le coppie giuste. Lui e Lautaro è quella giusta ora, poi non so se rilancerà Thuram".

Chi può avere più rimpianti a fine campionato tra Napoli e Milan? — "Il Napoli perché è più forte. Rimpianti per non aver avuto a disposizione sempre i migliori. Il Milan ha tirato al massimo, non è una squadra forte, anche come esperienze vissute, rispetto alle altre".

Pressing dell'Inter su Konè della Roma: — "Nel mercato tutto può succedere. L'ultimo Konè è insostituibile. E' uno centrale, che fa reparto, ma serve nel centrocampo dell'Inter? Forse serve più uno come Perrone. Però Konè è stato acquistato per 15 mln, sarebbe una bella plusvalenza. Non so perchè sia saltato mesi fa, quindi non so adesso cosa accadrà. Anche la Roma dovrà sacrificare 2-3 pezzi per rifare la squadra. Ma tutte le squadre dovranno fare così".

(TMW Radio)