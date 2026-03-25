Rino Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dello spareggio contro l'Irlanda del Nord che mette in palio un posto in finale contro la vincente di Galles-Bosnia. Qui le sue considerazioni:
ultimora
Italia, Gattuso: “Bastoni da valutare bene. Sono mesi che sento dire…”
"Sono mesi che mi sento dire 'Portaci ai Mondiali'. Ma mi sono preparato e non voglio pensare all'ipotesi che le cose vadano male. Ce la giocheremo. L'esperienza serve, ma domani servirà saper soffrire e stare attenti su quello che fanno bene. Specialmente la palla in the box e le seconde palle. Ma i giocatori di oggi sono così evoluti che conoscono bene gli avversari. Bisogna annusare il pericolo e farsi trovare pronti.
Mancini, Calafiori e Politano non hanno nulla, ci saranno. Bastoni ieri ha fatto il 35% con la squadra, dopo lo testiamo. Lui e Scamacca sono gli unici in dubbio. Bastoni è ancora da valutare bene. Tutto il gruppo è pronto a mettersi a disposizione. Il rigorista in partita sarà Retegui, ma abbiamo provato tutti dal dischetto perché c'è anche questa possibilità, di giocarcela ai rigori".
© RIPRODUZIONE RISERVATA