Italia, Gattuso: “Bastoni da valutare bene. Sono mesi che sento dire…”

"Sono mesi che mi sento dire 'Portaci ai Mondiali'. Ma mi sono preparato e non voglio pensare all'ipotesi che le cose vadano male. Ce la giocheremo. L'esperienza serve, ma domani servirà saper soffrire e stare attenti su quello che fanno bene. Specialmente la palla in the box e le seconde palle. Ma i giocatori di oggi sono così evoluti che conoscono bene gli avversari. Bisogna annusare il pericolo e farsi trovare pronti.

Mancini, Calafiori e Politano non hanno nulla, ci saranno. Bastoni ieri ha fatto il 35% con la squadra, dopo lo testiamo. Lui e Scamacca sono gli unici in dubbio. Bastoni è ancora da valutare bene. Tutto il gruppo è pronto a mettersi a disposizione. Il rigorista in partita sarà Retegui, ma abbiamo provato tutti dal dischetto perché c'è anche questa possibilità, di giocarcela ai rigori".