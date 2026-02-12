Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del big match tra Inter-Juve. L'ex giocatore mette in guardia la squadra di Chivu. "Spalletti ha ribaltato la situazione a Torino, è una squadra che ha difetti ma può tirare fuori la prestazione. E l'Inter deve stare attenta".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Impallomeni: “L’Inter deve stare attenta alla Juve. I nerazzurri non devono perdere per…”
ultimora
Impallomeni: “L’Inter deve stare attenta alla Juve. I nerazzurri non devono perdere per…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del big match tra Inter-Juve
E' il momento per l'Inter per testarsi con una big:—
"I dati confermano il trend negativo, ma ha pareggiato ora col Napoli. Credo che nel girone di ritorno sarà diverso. In questa Inter funziona tutto. L'Inter non deve perdere sabato, non deve strafare in questo momento per non avere piccoli contraccolpi psicologici. E' un gruppo labile".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA